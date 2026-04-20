待望の「セレニウム・グレー」復活！ ステランティス ジャパンは2026年4月15日、プジョーのコンパクトSUV「2008」のハイブリッドモデルをベースとした特別限定車「2008 GT Hybrid Selenium Edition（2008 GTハイブリッド セレニウム エディション）」を80台限定で発売しました。2008は、日本の街中での使用にも最適なボディサイズを持つコンパクトSUVで、取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立したモデルです。【画像】超