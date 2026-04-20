広島市中区の無職の女（６４）は２０２２年２月１日頃から今年４月１９日までの間、自宅内で実母（９２）の死体を遺棄した疑いがもたれています。 警察によりますと１９日午前９時ごろ、「母親が亡くなったがそのままにしている」と女が交番を訪れました。 警察が自宅に駆け付けたところ、室内で衣服を着た状態で白骨化した母親の遺体が発見されたということです。 調べに対し女は「あっていると思いますが、死亡した日付が