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米１０年債利回りは４．２５７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.731（+0.023） 米10年債4.257（+0.009） 米30年債4.887（+0.003） ドイツ2.979（+0.019） 英国4.807（+0.045） カナダ3.440（-0.008） 豪州4.937（-0.058） 日本2.386（-0.026） ※米債以外は10年物