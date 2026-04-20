２０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭でこの日午後４時５３分頃、青森県階上町で震度５強の「北海道・三陸沖後発地震」を観測。気象庁は岩手県と北海道に津波警報を発令し、最大３メートルの津波が予想される状況に。岩手・久慈港では８０センチの津波も観測されたことを報じた。キャスターの大越健介氏は「今日夕方、三陸沖を震源とする最大震度５強の地震が発生し、岩手県の久