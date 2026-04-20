モデルで女優の松島花のトレーニング姿がファンを沸かせている。松島は２０日までにインスタグラムにリール動画を投稿。「Ｗｏｒｋｏｕｔ最近、更新頻度が落ちすぎてました仕事もプライベートも２０２６年は準備や変化の年みたいです」とつづり、トレーニングウェアで足腰を鍛える運動をする様子をアップ。運動後には疲れた表情も見せた。「新生活が始まった皆さん、少し慣れましたか？頑張りすぎて疲れたりしてませ