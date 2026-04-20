芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の所属タレントが出演するコンサートチケットの転売をめぐる裁判で、東京地裁が転売サイトに発令されていた発信者情報開示命令を認める判決を言い渡したことが２０日までに分かった。チケットを高額転売する“転売ヤー”のあり方を変える可能性がある判決について、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士が解説した。◆レイ法律事務所・河西邦剛弁護士今回の判決で画期的な