えええええー！ このお義母さん、息子の前だけ猫かぶりやがって…!!さっさと追い返したいところですが、なかなか尻尾を出してくれないからさあ大変。目的はなに!? 嫁をいびりたいだけ？>>【まんが】裏表がある義母(ウーマンエキサイト編集部)