すしチェーン店『すしざんまい』を運営する『喜代村』が“セリで競り落とされた最も高額なマグロ”でギネス世界記録に認定されました。その認定証の授与が20日に東京・築地の本店で行われ、木村清社長（74）が喜びのコメントを発表しました。認定されたのは2026年1月5日に豊洲市場で落札された青森・大間産の243キロの本マグロ。落札価格は5億1030万円です。落札された本マグロは『すしざんまい』の本店にて解体ショーが行われ、盛