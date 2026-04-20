電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、Coke ONドリンクチケットまたは時短アイテムが当たる「コカ・コーラガチャ」が4月20日より開催されている。 【画像】LINEマンガ年間ランキング1位の人気作『枯れた花に涙を』のグッズ 本キャンペーンは、「LINEマンガ」アプリ内のガチャセンターにて、ガチャチケット1枚で参加できるもの。1等はCoke ON対象自販機で使えるCoke ONドリンクチケット（コカ・