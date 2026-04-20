泉坂光輝による小説『神宮道西入ル謎解き京都のエフェメラル春立つ霞の恋心』（マイクロマガジン社）が、4月20日に発売された。 【画像】桜彩るカバーイラスト 本作は、京都・東山の神宮道そばにある探偵事務所を舞台にした「謎解き京都のエフェメラル」シリーズの最新第5刊。同日より電子書籍の配信も開始され、電子版巻末には装画を務めるくろのくろによるカバー用イラストがそのまま収録。あわせて