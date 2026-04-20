植原翠による「おまわりさんと招き猫」シリーズの最新刊『おまわりさんと招き猫月夜にはねる白ウサギ』が、4月20日にマイクロマガジン社より発売された。 【画像】漫画家・伊東七つ生によるコミカライズカラーイラスト シリーズ第6弾となる本作。装画イラストは今回もショウイチが担当。同日より電子書籍の配信および冒頭の試し読みも開始された。作品PVに特設サイトも公開されている。 6月からは「