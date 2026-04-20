20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円高の5万8990円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては165.11円高。出来高は2833枚となっている。 TOPIX先物期近は3786.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 589