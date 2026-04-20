中国民用航空局は4月20日、民用航空における3月の主な運航指標統計を公表しました。それによると、3月の旅客輸送量は延べ6663万2000人で、前年同月に比べ12．1％増加しました。データによると、3月の国内線旅客輸送量は前年同月比11．5％増の延べ5951万1000人、国際線の旅客輸送量は同17％増の712万1000人に達したとのことです。貨物・郵便輸送については、3月の民間航空貨物・郵便輸送量は前年同月比4．2％増の85万1000トンで、う