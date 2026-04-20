東京都の小池知事は20日、片山財務大臣と面会し、都の税収を地方に分配する税制度について使途が不明だとして検証を求めました。小池知事「地方が元気になって強くなることが不可欠でございます。そのため地方交付税制度を含めて、現在の地方税財政制度のあり方を見直そうと」片山財務大臣「連携しながらですね、今後ともぜひ議論を深めてまいりたい」東京都によりますと、現在、都民に活用されるべき年間1兆6000億円の都の税収入