青森県で震度5強を観測した地震によるスーパーマーケットやコンビニエンスストアへの影響です。イオンは、津波警報や注意報が出ていた地域を中心に一部店舗で営業を休止しています。午後7時時点で、客や従業員、建物に被害があったという情報は入ってきていないということです。セブンイレブンは、午後6時時点で、北海道、青森県、岩手県、宮城県のおよそ30店舗が、人命最優先として、避難のために、一時的に休業しているとしてい