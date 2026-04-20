【ニューヨーク共同】週明け20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比26銭円安ドル高の1ドル＝158円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1757〜67ドル、186円89〜99銭。戦闘終結に向けた米国とイランの再協議を巡って両国の主張の隔たりが大きいことが警戒され、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが先行した。