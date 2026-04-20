元オリックスのT―岡田氏（38）が、元西武、ロッテのG・G佐藤氏（47）とパーソルパ・リーグTV公式の「月曜日もパテレ行き」に出演。首位タイに浮上した古巣オリックスのキーマンになる野手の名前を挙げた。西武に3連勝して前カードのソフトバンク戦も2勝1敗で勝ち越し。直近6試合で5勝1敗でソフトバンクに並んでリーグ首位に立った。今後のキーマンになる選手を聞かれ、T―岡田氏は「野手でいうと紅林選手かな」と、7年目