「プロレス・エイオキクラッチ０１」（２０日、新宿ＦＡＣＥ）トップファイターとしてＤＲＥＡＭ、ＵＦＣ、ＲＩＺＩＮなどで活躍した元総合格闘家の川尻達也（４７）が、唇を奪われ、奪い返す衝撃のプロレスデビューを果たした。男色ディーノ（４８）との一騎打ちは男色ドライバーからの体固めで敗れたが、会場に大歓声を引き起こした。試合を終えた川尻は「プロレスはハードっすね。格闘技と一緒か、それ以上にしんどい。青