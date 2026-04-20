【神奈川大―神奈川工大】８回無失点と好投した神奈川大・松平＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球春季リーグ第３週第３日は２０日、関東学院大ギオンパークで３回戦が行われ、神奈川大と桐蔭横浜大が勝利し、それぞれ勝ち点を２に伸ばした。神大は松平が８回無失点と好投。五回に本多の先制２ランが飛び出し、２─０で神奈川工大に競り勝った。桐蔭大は二回に３連打などで３点を先制。八回に梅沢のソロで突き放し、関東学