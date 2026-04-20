俳優神木隆之介（32）が20日、都内で、映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、5月15日公開）完成披露試写会に出席した。直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。神木は“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤーで、三島と決勝戦で対峙（たいじ）し最終問題で問題を1文字も聞かずに正解し「0文字解答」で優勝した本庄絆を演じた。天才クイズプレーヤー役に「今までお茶の