中日ドラゴンズの前監督・立浪和義さんが、自身が代表を務める東海3県を拠点とした中学生の野球チームを設立しました。4月20日、名古屋東急ホテルで記者会見が行われ、立浪さんが代表を務める中学生を対象にした野球チーム「負けん氣クラブ」の立ち上げを発表しました。会見で立浪さんは「目的は子どもたちに野球を楽しんでもらう、野球を通じて色々なことを学んでもらう、何か貢献できれば」と話しました。チ