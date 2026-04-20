タレントの長嶋一茂が２０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。令和では考えられない昭和、平成の球界事件簿を紹介した。この日、「一茂ＪＡＰＡＮ」として糸井嘉男さん、内川聖一さん、西岡剛さんの３人を引き連れて登場した一茂。１０代から６０代の野球好き５００人が選んだ「ホームランＳＰ」を映像とともに紹介する中、ＭＣの上田晋也に「一茂さんはガリクソンからデビューでホームラン打った時とかスポーツ