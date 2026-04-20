女優の仲里依紗が、夫の俳優・中尾明慶との結婚１３周年を報告した。仲は２０日、自身のインスタグラムを更新。「１３回目の結婚記念日」と記し、温泉の絵文字を使い、家族旅行で温泉のあるホテルに泊まっているショットを投稿。中尾と顔を寄せる仲むつまじい写真や、リラックスした表情の中尾のショット、大きな花束を抱えたショットなどをアップした。この投稿には、「お二人とも可愛すぎます」「素敵すぎる」「やっぱり