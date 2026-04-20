中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、日本の海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が台湾海峡を通過し、米国とフィリピンの年次共同演習「バリカタン」に参加したとの質問に対し、日本は軍事安全保障分野で言動を慎むべきであり、武力を誇示し、地域の安定を破壊してはならないと表明した。郭氏は次のように述べた。中国は日本の自衛隊の艦艇