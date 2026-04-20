料理研究家でタレントの和田明日香（39）が20日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。4月からブロッコリーが国民の食生活に欠かせない「指定野菜」に登録されたことについて語った。指定野菜は1966年に施行された野菜生産出荷安定法に定められたもので、国民の消費生活で極端に少なくなると困る品目。他にキャベツ、キュウリ、ニンジンなど14品目ある。ブロッコリー
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