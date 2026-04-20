縮毛矯正を求めて日本を訪れた黒人男性が、プロの技術によって見事なストレートヘアへと変貌を遂げ、その喜びを爆発させる姿にスタジオメンバーが驚愕した。【映像】「こんななんの！？」縮毛矯正ビフォーアフター今回の『ななにー地下ABEMA』では、「SNSで話題の！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP」を放送。独自の技術「地毛風ストレート」を考案し、SNSの動画総再生数が3億回を超えるカリスマ美容師・遠井春彦氏が登場し、