モデルで女優の安斉星来が２０日、インスタグラムを更新し、衣料品ブランド「ユニクロ」の新テレビＣＭに出演することを報告した。投稿では、同ブランドの人気商品「ブラトップ」の新ＣＭの映像と共に投稿。「ＵＮＩＱＬＯＢＲＡＴＯＰ２０２６ＴＶＣＭが本日から公開です」と報告した。続けて「普段から利用させて頂いているＵＮＩＱＬＯさんにこうして携われたこと、この上なく嬉（うれ）しく思います」と感謝。「店舗