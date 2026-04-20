乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２０日までにＳＮＳを更新。大きくふわっとした白のロングスカートと頭には髪飾りを乗せた姿を披露した。梅澤はインスタグラムを更新し、「ｒｉｅｎｄａ様のステージ歩かせていただきました。２０周年おめでとうございます！スペシャルなステージ。楽しかった〜！」とつづり、衣装姿を公開。肩を出した紫色のトップスに、ふわっとした白のロングスカートを合わせ、頭には花で作られた髪飾り