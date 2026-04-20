◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準決勝第３日（２０日、佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）１勝１敗で迎えた運命の第３戦で、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光スプリングス（ＳＡＧＡ久光）が決勝進出を果たした。ＲＳ３位で初のチャンピオンシップ（ＣＳ）に進んでいたＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）に対して０ー２から大逆転、フルセットの死闘