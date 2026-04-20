EU＝ヨーロッパ連合に加盟する東ヨーロッパのブルガリアで総選挙が行われ、ロシア寄りとされる前の大統領率いる野党が勝利し、政権交代することが確実となりました。東ヨーロッパのブルガリアで19日、総選挙が行われ、ロイター通信によりますと、ウクライナへの支援に反対するなどロシア寄りとされるラデフ前大統領率いる野党が得票率およそ45％で勝利しました。政権交代が確実と伝えられています。ブルガリアはEU加盟国で今年から