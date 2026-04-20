開山の鍵を交換した田中陽希さん（右端）とやぎちゃん（左端）ら＝１９日、塔ノ岳山頂表丹沢の登山シーズンの幕開けを祝う山開き式が１９日、県立秦野戸川公園（秦野市堀山下）で開かれた。２ルートに分かれて表丹沢最高峰の塔ノ岳（１４９１メートル）を目指す集中登山には、プロアドベンチャーレーサーの田中陽希さんと登山ユーチューバーのやぎちゃんが参加。青空の広がる山頂で合流した２人は、安全を祈願する「開山の鍵」を