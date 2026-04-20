格闘家でプロレスラーの青木真也（４２）が自身初の自主興行「エイオキクラッチ０１」（２０日、新宿フェイス）を開催し、メインで?悪魔仮面?ケンドー・カシンと対戦した。青木がエイオキクラッチを狙えば、カシンからはキャメルクラッチでつかまるなど、序盤から緊張感の高い攻防を展開。体をクルクルと入れ替えながら、押さえ込み合戦も展開し、観客を沸かせた。その後、カシンの飛び付き式腕ひしぎ十字固めで捕獲されれば