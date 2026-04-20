お笑いコンビ「紅しょうが」が、２０日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢＳよしもと公式チャンネル」に出演。熊元プロレスが、女子大を辞めた理由を明かした。４月ということで、熊元から「女子大に通っている子」へアドバイス。「私も女子大」だったそうだが「女子しかおらへんことに嫌気がさして辞めてしまった」。これには相方の稲田美紀も困惑。「（女子大に）女子しかいないことは、（最初から）わかってたでしょ？