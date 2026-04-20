米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」は１８、１９日（日本時間１９、２０日）の２日間で、ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムに計１０万６０７２人の大観衆を集めて熱狂の中で幕を閉じた。最大の衝撃は、?ルーラー?オバ・フェミ（２７）が、無敵を誇った?ビースト?ブロック・レスナー（４８）に５分足らずで圧勝したことだろう。レスナーのスープレックスシティー、Ｆ５も通じず、フォールフロムグレー