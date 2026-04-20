20日午後5時前に三陸沖で発生した地震に伴い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。地震の揺れが大きかった北海道や東北地方では、21日(火)朝を中心に雨が強まるため、がけ崩れなどに注意が必要です。その後は晴れる日が多い予想ですが、25日(土)頃は冷える予想です。今後1週間程度は特に地震への注意が呼びかけられていますが、日々の気温差が大きくなりますので、避難グッツは気温差をカバーできるように点検し