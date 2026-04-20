【新華社北京4月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午後、求めに応じ、サウジアラビアのムハンマド皇太子兼首相と電話会談した。習主席は次のように指摘した。中国はサウジとの関係発展を非常に重視している。今年は両国の全面的戦略パートナーシップ樹立10周年にあたる。中国はサウジと共に、これを契機に戦略的相互信頼を深め、実務的協力を強化し、各レベルの交流を広げ、中国とアラブ諸国の関係発展に