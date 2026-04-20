◇東京六大学野球春季リーグ戦早大7―4東大（2026年4月20日神宮）東京六大学野球春季リーグ戦は3回戦1試合が行われ、2季ぶりの優勝を目指す早大は7―4で東大に逆転勝ちし、2勝1分けで勝ち点1とした。仙台育英（宮城）出身の2番・湯浅桜翼内野手（2年）が6回に決勝の中越え2点二塁打を放ち、8回には同校出身の8番・川尻結大捕手（1年）がリーグ戦初本塁打となる中越えソロをマークした。小宮山悟監督は「育英祭り。試