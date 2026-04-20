俳優の綾瀬はるかさん（41）にインタビュー。大事な人からもらいたい理想のラブレターについて明かしてくれました。24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす映画『人はなぜラブレターを書くのか』（公開中）。2000年に起きた日比谷線脱線事故の実話をもとに制作された作品で、主人公・寺田ナズナを綾瀬さんが演じています。綾瀬さんは、「実際にあった事故ということで、すごく丁寧に描かれていて、号泣しな