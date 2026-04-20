言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、私たちの生活を支える高度な仕組みから、自然界の貴重なスポット、そしてクリエイティブな活動を助けるサービスまで、現代的な言葉を集めてみました。それぞれの単語が持つ意味を整理しながら、空欄に入る共通の2文字を探し出してください。ひらめいた瞬間の快感を、ぜひ味わってみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考