広西チワン族自治区の伝統的な祝日「三月三（上巳節。旧暦3月3日、今年は4月19日）」を祝う「潮動三月三・桂林第1回米粉スーパーリーグ」が17日から20日までの4日間、同自治区桂林市で開催された。アツアツの米粉（ビーフン）を市民や観光客が、しゃべったり、座ったり、歩きながら味わっていた。人民網が伝えた。スーパーリーグの会場では、中国の国家級調理師や米粉の無形文化遺産代表性伝承人がさまざまな米粉のスープや合わせ