元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月17日、自身のInstagramを更新。家族でサウナや温泉を楽しんだ様子を公開しました。【写真＆動画】木下優樹菜の娘たちと仲良しな彼氏「莉々菜ちゃん、ミニ優樹菜」木下さんは「外にあるサウナと温泉に入っていたら長女がtiktokを撮っていたらしくそれをみつけた彼が背景で邪魔してたら途中で気づいてりりな爆笑」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。写真は、緑豊か