中国国産大型クルーズ船ブランドのアドラ・クルーズは4月20日、広東省広州市で2隻目の国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ」の商品内容と初航海シーズンの航路を発表し、チケット販売を5月20日から正式に開始することを明らかにしました。「アドラ・フローラシティ」の初航海の航路は、広州から中国香港、ベトナムのフエへ向かう5泊6日の国際クルーズを計画しています。今回発表された初航海シーズンには、短・中・長距離