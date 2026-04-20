元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。母との“顔出し”親子ショットを披露した。【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ笠井アナは「ものすごい良い天気！サッカー日和 町田ゼルビア ホームグラウンド 天空の城にやって参りました！」と書き出し、「今日は私が選手紹介のアナウンスをすると言うこと