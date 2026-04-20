統一地方選での県内擁立目標を説明する参政党参院議員の後藤氏（中央）や初鹿野氏（左）ら＝２０日、県庁参政党県連は２０日、来春の統一地方選で県内で候補者計３６人の擁立を目指すと発表した。３政令市議選を含む１５市町議選と県議選で候補者を立てるという。政令市では横浜市で１０区、川崎と相模原市で全区に候補者を立てる方針。一般市町では２人擁立予定の横須賀、藤沢、大和市をはじめ計１２市町で擁立を見込む。県議