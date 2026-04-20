ＡＫＢ４８の小栗有以が、オフショットを公開した。ファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演した小栗は、２０日に自身のインスタグラムを更新。「沢山のお友達にも逢えてとっても幸せでした」とつづると、モデルの重川茉弥や俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音らとのオフショットをシェアした。この投稿にファンからは「可愛さ炸裂」「お宝写真