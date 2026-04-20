KADOKAWAは、2026年4月21日(火)に、『ぐにょちゃんは失敗作じゃない！』(著者：ゆ菓子)を発売する。Xで17.5万人超のフォロワーを持つ、ゆ菓子(ゆかし)が生み出した可愛いキメラキャラクター「ぐにょちゃん」の活躍が1冊の本に。失敗も愛おしくなる、ほのぼの物語に癒されること間違いなしのコミックスとなっている。○描き下ろしエピソード盛りだくさん！不器用でいとおしい、奇妙な生き物ぐにょちゃんとの同居生活動物のキメラ