日本時間２１時３０分にカナダ消費者物価指数（CPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 予想1.1%前回0.5%（前月比) 予想2.5%前回1.8%（前年比)