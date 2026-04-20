青森県で震度5強を観測する地震で運転を見合わせていた東北新幹線は、さきほど午後9時ごろ全線で順次運転を再開しました。JR東日本によりますと、地震の影響で、停電が白石蔵王から新青森の間で発生したため、東北新幹線は東京から新青森の全線で運転を見合わせていました。沿線の地域には津波警報なども出て、線路設備の点検が続いていましたが、安全が確認されたとしてさきほど午後9時ごろから全線で順次運転再開をしました。東