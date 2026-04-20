「カンペキママン」▶▶この作品を最初から読む春、新生活スタートの季節。転職や異動、子どもの入学など、大きな変化が訪れる時期です。外資系IT企業に勤める本城冴子さんは、仕事・家事・育児すべてにおいて完璧主義を貫く性格。受験や就職など、人生のターニングポイントはすべて自分の思い通りに進んできたという自負があり、それは夫が単身赴任になっても、第一子・琴美ちゃんが生まれても変わることはありません。