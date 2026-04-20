三宅健が、新曲「さいわい」を5月15日に配信リリース。また、4月21日0時よりInstagram、TikTok、YouTube Shortsにて先行配信がスタートする。 （関連：三宅健×滝沢秀明＝Ken☆Tackey、結成日を機に振り返る幻のデュオが残したインパクト） 本情報は、バンテリンドーム ナゴヤで開催中のTOBE主催ライブ『toHEROes ～TOBE 3rd Super Live～』初日にサプライズで発表されたもの。 三宅にとっ